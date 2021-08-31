Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmalar sonucu olayın failleri olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı, hırsızlık malı satın almaktan 2 kişiye işlem yapıldı.

Ele geçirilen 1300 kilogram çay ve 47 bin lira müştekiye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Münir Özkul Derya Şensoy Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:19:32. #1.14#

title