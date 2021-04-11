Son dakika haberleri... Siirt'te evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri... Siirt'te evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Siirt'te evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin avlusunda bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin avlusunda bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kurtalan ilçe merkezi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen evin avlusunda bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Evin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika haberleri... Siirt'te evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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