Son dakika haberleri: Siirt'te evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberler: Siirt'te evde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te evde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğan Mahallesi'nde ağlama sesi duyan vatandaşların haber vermesi üzerine İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

Ekiplerin olay yerine kısa sürede intikal ettirildiği aktarılan açıklamada, mahsur kalan çocuğun itfaiye merdiveni ile kurtarılarak kurtarıldığı ve ailesine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz