Son dakika haberleri! Siirt'te ev yangını Son dakika gelişmesine göre Siirt'te ev yangını Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi, ev sahibi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te ev yangını

SİİRT - Siirt kent merkezinde bir evde elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana geldi, ev sahibi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Kooperatif Mahallesi 1733. Sokak Safir apartmanı 5. Kat No: 18 Sami Amcalar'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi Amcalar'ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine zamanında ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA