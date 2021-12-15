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Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Yerel

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü Siirt'te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

SİİRT (İHA) - Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

SİİRT - Siirt'te Küçük Sanayi sitesinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide alevler yükseldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

Camide maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Camide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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