Son dakika haberleri: Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberi: Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Veysi Alçı (31), 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz