Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
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Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi tarafından İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Uyuma Projesi uygulamasına dikkat çekmek amacıyla aksiyon içerikli tanıtım filmi çekildi.

Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi tarafından İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Uyuma Projesi uygulamasına dikkat çekmek amacıyla aksiyon içerikli tanıtım filmi çekildi.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak ve uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanan Uyuma Projesi kapsamında il merkezinde emniyet mensubu polisler tarafından çekimleri yapılan video kamuoyu ile paylaşıldı. Uyuşturucu ile mücadelede büyük bir farkındalık sloganı ile yayınlanan görüntüler büyük bir beğeni topladı.

Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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