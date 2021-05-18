Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Eren-13 Operasyonları" sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama yapıldı.
Aramalarda, teröristlere ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar da imha edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık