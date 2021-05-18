Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Eren-13 Operasyonları" sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama yapıldı.

Aramalarda, teröristlere ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar da imha edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (2)
Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı
Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Feyza Aktan Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:09:48. #1.14#

title