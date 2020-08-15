Son dakika haberleri: SİİRT Şehit Polis Hakan Çetinkol, Siirt'te toprağa verildi Gelen son dakika haberlerine göre Şehit Polis Hakan Çetinkol, Siirt'te toprağa verildiİSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi altında tutulduğu hastanede 3 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek, şehit olan polis memuru Hakan...

Şehit Polis Hakan Çetinkol, Siirt'te toprağa verildi

İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi altında tutulduğu hastanede 3 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek, şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol (44), memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde, toprağa verildi.

Olay, 9 Mayıs günü, saat 03.30 sıralarında Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüphelinin peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, bastığı tentenin kırılması üzerine yere düşerek ağır yaralandı. Tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Hakan Çetinkol, 3 ay süren yaşam savaşını 13 Ağustos günü kaybetti. Çetinkol'un cenazesi, İstanbul'da yapılan uğurlama töreninin ardından bu sabah uçakla memleketi Siirt'e getirildi.

Cenazeyi, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte baba Haydar Çetinkol, anne Dilişah Çetinkol ve polis memurunun eşi Hayriye Çetinkol karşıladı. Karayoluyla Kurtalan ilçesine getirilen Şehit Çetikol, Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağlıca köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit polisin oğluna Türk bayrağı teslim etti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AĞLAYAN BEBEĞE EMZİK GÖTÜRMÜŞTÜ

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen nisan ayında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi 254'üncü Sokak'ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu. Ailenin 155 Polis imdat hattını araması üzerine Çetinkol, nöbetçi eczaneden aldığı emziği babaya teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babaya, "Duanızı eksik etmeyin yeter" demişti.

Kaynak: DHA