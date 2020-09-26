Son dakika haberleri! Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

26.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:44
Son dakika haberleri! Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Siirt, Batman ve Van'da belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 kilo 84 gram sentetik uyuşturucu ve 458 gram eroin ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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