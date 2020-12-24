Son dakika! Siirt merkezli 12 ilde uyuşturucu operasyonu: 77 gözaltı

Siirt merkezli 12 ilde uyuşturucu operasyonu: 77 gözaltı

SİİRT - Siirt merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt, Batman, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara, Çanakkale, Hatay, Bingöl, Edirne ve Kayseri illeri olmak üzere toplam 12 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçları kapsamında 77 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında icra edilen ara operasyonlar ile 26 Kasım-17 Aralık 2020 tarihlerinde 933 kolluk görevlisinin katılımı icra edilen NarkoKafes-1 ve NarkoKafes-2 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucu, 69 kilogram esrar maddesi, 3 bin 806 adet uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız Kaleşnikof piyade tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 138 adet ruhsatsız silahlara ait fişek, 16 adet ruhsatsız silahlara ait şarjör, 2 adet muşta, 2 yasaklı yayın, bir adet bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavra, 4 adet sahte para, 80 adet dijital materyal ele geçirilmiştir. İcra edilen NarkoKafes-1 ve NarkoKafes-2 operasyonları ile ara operasyonlarda toplam 77 şüpheli suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmış olup, şüphelilerden 35'i tutuklanmış, 38 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 4 şüpheliye korona virüs teşhisi konulduğundan işlem yapılamamıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ