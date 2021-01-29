Son dakika haberleri... Siirt, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen bahis operasyonunda 11 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Siirt merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz