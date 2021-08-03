Son dakika haberleri... Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek
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Son dakika haberleri... Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek

Son dakika haberleri... Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve 4 personel görevlendirdi. Antalya'daki afet bölgesine gitmek üzere yola çıkan ekipler, Kriz merkezi koordinesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacak. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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