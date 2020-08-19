Son dakika haberleri! Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri! Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, şüpheli M.O'nun tutuklanmasının talep edildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri! Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından, cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması
19.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:20

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, şüpheli M.O'nun tutuklanmasının talep edildiğini bildirdi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, mağdur İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Mağdurun 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüphelinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu anımsatılan açıklamada, derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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