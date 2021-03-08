Son dakika haberleri | Şiddet mağduru kadınlar için sergi düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre ADANA Çocuk ve Kadın Hakları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınların yaptıkları el işçiliğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi düzenledi.

ADANA Çocuk ve Kadın Hakları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınların yaptıkları el işçiliğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi düzenledi. Etkinlikte satılan ürünlerden elde edilen gelirin tamamının şiddet mağduru kadınlara bağışlanacağını söyleyen Dernek Başkanı Çiğdem Akça, "Kadınlar mutlaka telefonlarına 'Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) yüklesin. Her zaman bir kurtuluş var" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde kermes düzenledi. 3 gün sürecek olan etkinlikte 10 farklı stantta el emeği ahşap, rölyef seramik ürünlerin yanı sıra kolye, bileklik, el örgüsü ürünler de sergilendi. Etkinlik süresi boyunca satışlardan elde edilen gelirin ise şiddet mağduru ailelere ve çocuklara bağışlanacağı öğrenildi. Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, kadınların özgürlüğünün herkes tarafından kabul edildiğinde cinayetlerin biteceğini vurguladı. Şiddet mağduru kadınlara seslenen Akça, "Devlet kucak açmaya hazır. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak onların yanında olmaya hazırız. Kadınlar mutlaka telefonlarına KADES uygulamasını yüklesin. Kadınlarımız yeter ki şiddetten kurtulmak istesinler. Kurtuluş var. Kimseye boyun eğmesinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI