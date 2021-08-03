ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ
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ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de İrem K. (23), kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu kullandığı için boşanma davası açtığı 5,5 yıllık eşi D.K.?nin, kızını kaçırdığını söyledi.

KOCAELİ'de İrem K. (23), kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu kullandığı için boşanma davası açtığı 5,5 yıllık eşi D.K.?nin, kızını kaçırdığını söyledi. İrem K., 'Kızımı bana versin yeter. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum' dedi.

Gebze ilçesinde bir firmada çalışan İrem K., 5,5 yıl önce D.K. ile evlendi. Evliliğinin üzerinden 4 ay geçtikten sonra İrem K., eşinin uyuşturucu kullandığını, geçen yıllarda da uyuşturucu nedeniyle cezaevine girip çıktığını öğrendi. Evliliğinin ilk zamanlarından itibaren, şiddet gördüğü eşi hakkında 6 ay 7 gün hapis cezası verildiğini söyleyen İrem K., eşinden boşanmak için dava açtı.

'ADANA'DAN TAŞINDIK, GANYAN BAYİSİNE BORÇLANDI'

Eve 4 gün önce gelen eşinin kızını alıp götürdüğünü anlatan İrem K., 'Evliliğimin 4'üncü ayında eşimin uyuşturucu madde kullandığını öğrendim ve o tarihten itibaren bana şiddet uygulamaya başladı. Belli belirsiz yerlerde çalışıyordu, evine bakmıyordu. Daha sonra Adana'dan buraya taşındık ve burada çalışmaya başladı. Tekrar uyuşturucu maddeye yöneldiği için evden uzaklaşmaya başladı. Bana bakmıyordu, çocuğuna bakmıyordu. Kızım daha yeni dünyaya gelmişti, o zaman bile evimizin altındaki ganyan bayisine borçlanmıştı. Hep parasını bu tür yerlere kaptırıyordu. Kızım bir yaşını geçtikten sonra ben işe girmeye karar verdim. Çalışmak zorundaydım ve bu süre zarfında kızıma o baktı. O dönemler ben yokken evde çocuğuma şiddet uyguluyormuş. Geldiğim zaman bana da şiddet uyguluyordu. Tehdit ve hakaretleri de vardı. Evde para yoktu, o da uyuşturucuya yönelince benim de başka çarem kalmamıştı. Bir yıl önce beni darbettikten sonra kadın sığınma evine gittim. Orayı da gördükten sonra ikinci gün eve geri döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadı ama tekrar bana şiddet uygulamaya devam etti" dedi.

'YETİŞENE KADAR ÇOCUĞUMU GÖTÜRDÜLER'

En son 23 Nisan'da tartıştıklarını ve ayrılmaya karar verdiğini belirten İrem K., 'Birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Onu da ihlal etti, hatta ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldı. Şu anda da kesinleşmiş 6 ay 7 gün hapis cezası var. Ortak velayette bir kızımız var. Tedbir kararı istedim, geçici velayet istedim, hiçbirini vermediler. Çocuğumu birden fazla kez kaçırdı. Birinde teyzesine kaçırdı. 4 gün önce kardeşi ve kuzeniyle geldi gayet rahat bir şekilde 'Çocuğu göreceğim' dedi, aldı, gitti. Tamamını planlamıştı. Evin yakınındaki parka götürdü, parkın altında kardeşi ve kuzeni bekliyordu oradan verdi çocuğu. Ben yetişene kadar çocuğumu götürdüler" diye konuştu.

'KIZIMI VERSİNLER YETER'

Çocuğunu merak ettiğini söyleyen İrem K., şöyle konuştu:

'Kızıma ulaşmak için babasını arıyorum, bana hakaret ediyor, küfrediyor. Bana, 'Sen anne olsaydın, kalkar çocuğunun peşinden buraya gelirdin' diyor. Amacı çocuğu sevmek değil, çocuğu kullanmak. Ben kendi ayaklarım üzerinde durduğum için beni burada bırakmak istemiyor. Beni peşinden sürükleyip yanına götürecek. 'Ailenin dizinin dibinde otur, sen çocuğu al gerekirse ben sana nafaka da öderim' diyor. Nasıl ödeyecek onu da bilmiyorum. Beni tehdit ediyorlar. Kendisi şahsen yapmayacağını, akrabaları aracılığıyla bana zarar vereceğini söylüyor. Beni daha önce ailemle de tehdit etti. Kardeşlerimle olsun, ailemle olsun tehditler aldım. Çocuğumla ilgili bir tehdit almadım ama çocuğumu darbettiğini ben kendi gözlerimle gördüm, komşularım da gördü. Daha sonra boşanma davası açıldığında komşularıma mesaj atmış 'Şahitlik yapmayın. Çocuktur bir iki kere olur' diye. Şu anda ben sadece çocuğumu istiyorum. Kızımı versin bana yeter. Ben çalışıp kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum.?

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ
ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ
ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ
ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ, ÇOCUĞUNU GÖTÜRDÜ - Haberler
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