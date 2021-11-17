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Son dakika haberleri... Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu

Son dakika haber: Bilecik'te sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu.

Bilecik'te haftalardır etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle zamanlarını evde geçiren çocuklar, güneşli havayı görünce yeşil alanlara akın etti. Çocuklarıyla birlikte İstiklal Mahallesindeki Atatürk Parkına gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan parklarda oyun oynayan çocuklar güzel havanın tadını çıkarırken, anne ve babalar da güneşli havanın tadını çıkardı. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu

Son dakika haberleri... Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar parklara koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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