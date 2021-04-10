Son dakika haberleri... Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, Antalya'da mola verdi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Kuş göç yolunda bulunan Antalya'nın Serik ilçesinde flamingo sürüsü görsel şölen sundu.
Kuş göç yolunda bulunan Antalya'nın Serik ilçesinde flamingo sürüsü görsel şölen sundu.
Flamingolar, göç sırasında, Türkiye'nin kuş cennetlerinden biri olan Boğazkent Mahallesi Köprüçay Irmağında mola verdi.
Flamingoları gören vatandaşlar, görsel şöleni fotoğraflayarak, anı ölümsüzleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer