Son dakika haberleri | Sibirya'daki orman yangınlarının dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sibirya'daki orman yangınlarının dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı

Son dakika haberleri | Sibirya'daki orman yangınlarının dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınlarından yükselen dumanın "tarihte ilk kez" Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı bildirildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınlarından yükselen dumanın "tarihte ilk kez" Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayınladığı uydu görüntüleri, Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki yangınların dumanının 3 bin kilometreden fazla hareket ederek Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı ve bunun tarihte ilk olduğu ifade edildi.

Rus meteoroloji uzmanları alevlerin daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan çevre örgütleri, yerleşim yerlerini etkilemeyen yangınların söndürme maliyetinin meydana gelecek zarardan büyük olmaması halinde yangına müdahaleye izin vermeyen yasaya tepki gösteriyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulunmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun 'kara kutusu' Melissa DeRosa görevi bıraktı
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun "kara kutusu" Melissa DeRosa görevi bıraktı
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Burcu Biricik Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Lionel Messi Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Sibirya'daki orman yangınlarının dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:09:44. #1.14#

title