Son dakika haberleri: SGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret
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Son dakika haberleri: SGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Yönetim Kurulu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri: SGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret
29.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:42

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Yönetim Kurulu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, SGC Başkanvekili Murat Uygun, Genel Sekreter Uğur Kaya, Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Eryılmaz, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

SGC Başkanı Sezai Matur ziyaret sırasında SGC ve Sakarya basını hakkında Kaldırım'a bilgi verdi.

SGC Başkanvekili Murat Uygun da Vali Kaldırım'a ait adının yazılı olduğu tespih takdim etti

Vali Kaldırım, Sakarya'da görev yapmanın kendisine büyük bir onur verdiğini belirterek, "Çok büyük bir potansiyele sahip Sakaryamız'ı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Burada sanayi, tarım ve turizm dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Katma değeri yüksek, yeni nesil, yeni yatırımlar gelmeli Sakarya'ya. Cumhurbaşkanımızdan Bakanlarımıza Ankara'nın Sakarya'yı çok önemsediğini gördüm. Bu da benim çalışma azmimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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