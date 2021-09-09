Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası
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Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası

Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde, sezaryenle doğum yapan Fatma Gülbay (32), bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti.

HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde, sezaryenle doğum yapan Fatma Gülbay (32), bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Kerem Gülbay, otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, 6 Eylül'de normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Fakat yapılan tetkikler sonucu Gülbay, sezaryen doğuma alındı ve dünyaya erkek bir bebek getirdi. Operasyon sonrası servise alınan Gülbay, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahalelerine karşı Gülbay, kurtarılamadı. Gülbay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

'BİZİMLE KONUŞTU FAKAT 5 DAKİKA SONRA FENALAŞTI'Kerem Gülbay, eşinin sezaryenle doğum sonrası fenalaştığını belirterek, "Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi de bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi, bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar. Olayda doktorların ihmali olduğunu düşünüyoruz. Otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Hastane yetkilileri ise otopsi sonuçları sonrası açıklama yapacaklarını belirtti.


Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası
Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası
Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası
Son dakika haberleri | Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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