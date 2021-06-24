Son dakika haberleri | Seyitgazi'de tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda N.Ü. idaresindeki otomobili durdurarak arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 52 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Sikkeler, incelemelerin ardından Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.Ü. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar