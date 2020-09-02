Son dakika haberleri: Seyir halindeki araç aniden alev aldı, yangın otluk alana sıçradı
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Son dakika haberleri: Seyir halindeki araç aniden alev aldı, yangın otluk alana sıçradı

Son dakika haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, yangın otluk alana sıçradı.

Son dakika haberleri: Seyir halindeki araç aniden alev aldı, yangın otluk alana sıçradı
02.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:26

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı, yangın otluk alana sıçradı. Yangında araç küle dönerken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gelibolu - Keşan Karayolu üzerinde, Korudağ orman yangın müdahale ekibinin bulunduğu bölge yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 41 TY 462 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden araçtakiler, kendilerini can havliyle dışarı atarken; araçta başlayan yangın yol kenarında bulunan otluk alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, araç ve yol kenarında yayılmakta olan alevleri kısa zamanda kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yangında yaralanan olmaması ve alevlerin yol çevresindeki ağaçlara sıçramaması ise teselli oldu. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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