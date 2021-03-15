Son dakika haberleri | Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:02
Son dakika haberine göre Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, 92 gün önce Kovid-19'a yakalandı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Balcalı Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akay'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı