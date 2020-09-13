Son dakika haberleri | Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu Son dakika haberi: ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu.

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı. Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı. Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA