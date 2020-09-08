Son dakika haberleri... Seydişehir'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi
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Son dakika haberleri... Seydişehir'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Son dakika habere göre Seydişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, salgının başından beri yoğun şekilde maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerine devam ediyor.

Son dakika haberleri... Seydişehir'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi
08.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:28

Seydişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, salgının başından beri yoğun şekilde maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması için gece gündüz çalışan zabıta ekiplerinin, son günlerde özellikle düğün ve nikah yapılan alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Merkez ve kırsal mahallelerde daha rahat ve sağlıklı bir şekilde hastalığın atlatılması için Kovid-19 denetimlerinin sıklaştırıldığını belirten Tutal, "Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan denetim ekipleri ile birlikte zabıta ekiplerimiz özellikle düğün ve nikah yapılan yerlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Tutal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Salgının başından beri Seydişehir'de zabıta ekiplerimiz alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kuaför ve güzellik merkezleri, internet kafeler başta olmak üzere, toplu taşıma araçlarında, taksi duraklarında, piknik alanlarında, çay bahçelerinde denetlemelerine devam etti. Kovid-19'la ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve salgına karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda da denetimlerine devam eden zabıta ekiplerimiz denetimler sırasında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı."

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Kaynak: AA

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