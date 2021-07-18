Son dakika haberleri... Seydişehir'de trafik kazası 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Seydişehir'de trafik kazası 3 yaralı

Son dakika haberleri... Seydişehir'de trafik kazası 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Mert Eryağcı ( 22) idaresindeki 35 KA 2772 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir-Beyşehir kara yolu 13. kilometresinde takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nefise Eryağcı ( 45 ) ve Cafer Eryağcı (47) yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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