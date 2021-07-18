Son dakika haberleri... Seydişehir'de trafik kazası 3 yaralı
Son dakika haberler... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Mert Eryağcı ( 22) idaresindeki 35 KA 2772 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir-Beyşehir kara yolu 13. kilometresinde takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nefise Eryağcı ( 45 ) ve Cafer Eryağcı (47) yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun