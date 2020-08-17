Son dakika haberleri: Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı Son dakika habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seydişehir-Beyşehir yolu Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, Harun Gülpınar idaresindeki 42 ACS 568 plakalı hafif ticari araç ile 42 ZG 973 plakalı Adem Uğurlu'nun kullandığı kamyon çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile 42 ACS 568 plakalı araçta bulunan Mustafa Çağlak yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA