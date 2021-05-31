Son dakika haberleri: Seydişehir'de evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Seydişehir'de evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Seydişehir'de evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kızılcalar Mahallesi 153379 Sokakta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan kediyi gören bazı çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri olay yerine gelerek merdivenli araçla evin çatı katına ulaşarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kediyi, mahalledeki çocuklar sahiplendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Seydişehir'de evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 10:07:03. #1.13#

title