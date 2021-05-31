Son dakika haberleri: Seydişehir'de evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kızılcalar Mahallesi 153379 Sokakta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan kediyi gören bazı çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri olay yerine gelerek merdivenli araçla evin çatı katına ulaşarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kediyi, mahalledeki çocuklar sahiplendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun