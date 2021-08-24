Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki Yanıklar Mevkisi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Mesut Akusta Burak Özçivit
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:45:52. #1.15#

title