Son dakika haberleri... Seydişehir'de çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki Yanıklar Mevkisi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun