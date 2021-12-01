Son dakika haberleri: Seydişehir'de çıkan ev yangı itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Seydişehir'de çıkan ev yangı itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Seydişehir'de çıkan ev yangı itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

Ulukapı Mahallesi'nde Mehmet Bozoklu'ya ait tek katlı evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

 Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

 BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title