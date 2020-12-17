Son dakika haberleri | Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi
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Son dakika haberleri | Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi

17.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:04
Son dakika haberleri | Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi

Son dakika haber: Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'ndeki bin 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak 'Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li elden iletildi.

Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'ndeki bin 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak 'Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li elden iletildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Oda Başkanları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Ziyarette Seydikemer'de kurulacak Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin dilekçesi elden teslim edildi.

Ziyarette Muğla tarımındaki tarımsal üretim çalışmaları, projeleri ve hayvancılık yatırımları da görüşülürken, Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'ndeki bin 200 Dönüm arazi üzerine kurulacak Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinin dilekçesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li elden iletildi.

400 Milyon TL'lik proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı, bölgenin ise yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapması bekleniyor. Kurulacak OSB içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesisler yer alacak. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi
Son dakika haberleri | Seydikemer Süt Sığırcılığı OSB dilekçisi Bakanlığa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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