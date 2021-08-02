Son dakika haberleri... Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi.

Alevlerin yerleşim alanına sıçrama ihtimaline karşı mahalle sakinleri uyarıldı. Arifler Mahallesi'ndeki yangın, rüzgarın etkisiyle Çukurincir Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Çukurincir Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Arifler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci