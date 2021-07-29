Son dakika haberleri... Sevgi'nin cinayet sanığı: Öldürme kastım yoktu

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak, girip yakınlarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden Sevgi Tekin'i (33) evine pencere camını kırarak, girip yakınlarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, "Öldürme kastıyla gitmedim, konuşmak için gittim" dedi. Mahkeme, Tekin'in ilk eşinden olan kızının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine geçen 4 Ocak'ta pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM'Gökhan Ağtaş'ın, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', ' haber leşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, avukatı da salonda hazır bulundu. Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup, olmadığını soruldu. Ağtaş da pişman olduğunu söyleyerek, "Sevgi'nin Namık adlı bir şahısla ilişkisi vardı. Gece-gündüz vakit farketmeksizin telefonla görüşüyorlardı. Öldürme kastıyla gitmedim, sadece konuşmak için gittim. Pişmanım" dedi.Mahkeme, Sevgi Tekin'in önceki eşinden olan ve olayın ardından devlet korumasına alınan kızı S.T'nin mahkeme huzurunda dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan