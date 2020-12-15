Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu

15.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:08
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma olunca vatandaşlar yapıyı tahliye etti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma olunca vatandaşlar yapıyı tahliye etti. Çevre sakinlerinin tedirginliği bitmezken, bu kez de süren temel kazısı sırasında kepçenin isabet ettiği doğalgaz borusunun patlaması korkuttu.

Kentte cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağmur, İzmirlilerin yaşamını olumsuz etkiledi. Yollar suyla doldu, bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Karabağlar'ın Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemininde ise, geçen pazar günü kayma gerçekleşti. Bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi. Boşaltılarak mühürlenen binadaki evlerin kapılarına "Tutanaktır. 4624 sokak numara 21 adresinde yapılan temel kazısından dolayı yolun kaydığı ve 4624 sokak numara 19'da bulunan yapının kısmen kayıp yıkıldığından dolayı binanın boşaltılması gerekmektedir. Bu tutanak 3 nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır" notu asıldı.BORUNUN YAKININDAKİLER YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİYaşananın ardından inşaat firmasının temel atma çalışmaları dün de sürdü. Ancak bu kez kepçe, yol altından geçen doğalgaz borusuna isabet edince aksilik yaşandı. Patlayan doğalgaz borusundan çevreye yayılan koku, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Durum gaz ekiplerine bildirildi. Bu sırada inşaat firmasında görevli 5 kişinin patlayan gaz borusunun yakınında durmaları, yürekleri ağza getirdi. Olası bir patlamada yaşanabilecek felaket akıllara geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gazı kesince vatandaş rahat bir nefes aldı. İnşaatın temel atma çalışmaları geçici süre durduruldu.  

Mahalle sakinlerinden emekli polis memuru Yavuz Yıldırım, "Doğalgaz çalışmaları sırasında boru patlamış. Temel atma zamanında ise binada kayma olmuş" dedi. Doğalgaz borusu patlayınca tedirgin olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini Lale Can ise, "Kepçe doğalgaz borusunu patlatmış. Çok korktum. Doğalgaz bu şakaya gelmez" dedi.


Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Patlayan su borusu caddeleri göle çevirdi
Patlayan su borusu caddeleri göle çevirdi
Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü
Buca'da içme suyu borusu patladı, yollar göle döndü
Su borusu patladı
Su borusu patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Engin Altay Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Nilgün Belgün Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:22:33. #1.14#
title