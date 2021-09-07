Son dakika haberleri: Sevgi Evleri'nin duyarlı çocuklarının harçlıklarıyla Afrikalılar temiz suya kavuştu
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Son dakika haberleri: Sevgi Evleri'nin duyarlı çocuklarının harçlıklarıyla Afrikalılar temiz suya kavuştu

Son dakika haberleri: Sevgi Evleri'nin duyarlı çocuklarının harçlıklarıyla Afrikalılar temiz suya kavuştu
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan çocukların harçlıklarını bağışlarıyla Çad'da su kuyusu açıldı.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan çocukların harçlıklarını bağışlarıyla Çad'da su kuyusu açıldı.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan biri, televizyonda izlediği bir programdan etkilenerek Afrika'daki çocukların susuz kalmaması için kuyu açılması gerektiği fikrini öğretmeniyle paylaştı.

Bu çocuğun fikri arkadaşlarına da örnek teşkil ederken, durumdan haberdar olan Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da müdürlük personelinden kampanyaya destek istedi.

Çocukların harçlıkları ve kurum personelinin bağışlarıyla toplanan 20 bin lira ile Çad'ın Encemine ilinde su kuyusu açıldı, şükür kurbanları kesildi.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AA muhabirine, çocuklara değerler eğitimi konusunda sürekli ders verdiklerini söyledi.

Çocuklara merhamet, arkadaşlık duyguları, dünyanın evrenselliği konularını aşılamaya çalıştıklarını belirten Tan, "Personelimiz ve çocuklarımızda bu bilinç oluştu. Çocuklarımızdan bir tanesi televizyonda izlerken bazı ülkelerde çocukların susuzluk çektiklerini görmüş ve buraya kuyu açılması gerektiğini, çocukların susuzluk çekmemesi gerektiğini söylemiş. Bu çocuğumuz buraya kuyu açılması fikrini öğretmeni ile paylaşmış." dedi.

"200 lira veren de oldu 1 lira veren de"

Fikrin kendisine iletildiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri de aşırı duygulandırdı. Sivas Sevgi Çocuk Evleri Sitesi'nde bu tür faaliyetlere devamlı yer veriyoruz. Çocukların merhamet duygularını geliştiren projelerimiz oldu. Su kuyusu açılması konusunda bizler de katkıda bulunduk. Sonuçta çocuk harçlığından veriyorsa bizler bu işin önünü açmak ve katkı yapmak zorundaydık. Çocuklarımız arasında 200 lira, 10 lira, 1 lira verenler var. Önemli olan imece usulü kumbarada paranın oluşması. Gerisini de zaten personelimiz tamamladı. 20 bin liraya yakın bir meblağ gönderdik, 17 bin lirası ile su kuyusu açıldı, 3 bin lirası ile de 3 kurban kesildi."

"Türkiye dünyada insanlık ülkesi"

Kuyunun açılış videosunu izlediklerini ve orada konuşma yapan kişinin Türkiye'den "insanlık ülkesi" diye bahsetmesinin kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Tan, "Bu insanlık ülkesi kelimesi çok büyük bir şey. Aşırı derecede duygulandım. Demek ki Türkiye gerçekten de dünyada insanlık ülkesi. İnsanlık açısından örnek bir yer gösterilecekse burası Türkiye'dir. O kelimeyi duymak bile bize yeter." diye konuştu.

Çocukları da duyarlılıklarından dolayı kutlayan Tan, "Devletin verdiği harçlıkları bu yönde harcamaları bizi çok mutlu etti. Demek ki çocuklarımıza biz bazı eğitimleri veriyoruz. Öyle olunca da tabi ki biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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