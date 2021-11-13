Son dakika haberleri! Servis kazasında yaralanan Ege de kurtarılamadı (2)

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - ÇOCUKLARINI KAYBEDEN BABALAR ACILARINI PAYLAŞTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, öğrenci servisi midibüsünün dereye uçması sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise 2'nci sınıf öğrencisi Ege Yılmaz (15) için Beylikbağı Mahallesi'ndeki Bağdat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Ege Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Aynı kazada hayatını kaybeden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı, Mehmet Yılmaz'ı teskin etmeye çalıştı. Güven Akıllı ve Mehmet Akıllı, birbirlerine sarıldı. Ege Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Mimar Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.