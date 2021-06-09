Son dakika haberleri | Servet Yardımcı ve Selim Soydan, EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'na inanıyor
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Son dakika haberleri | Servet Yardımcı ve Selim Soydan, EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'na inanıyor

Son dakika haberleri | Servet Yardımcı ve Selim Soydan, EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'na inanıyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile oynanacak maça hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile oynanacak maça hazır olduklarını söyledi.

A Milli Takım'ı İtalya'da konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e gelişinde karşılayan Servet Yardımcı ve Selim Soydan, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Servet Yardımcı, pandemi nedeniyle çok sayıda Türk taraftarın maça gelemediğini hatırlatarak, "Yine de 2-3 bin taraftarımız olacak. Gerçek taraftarımız Bakü'de olacak. Bakü için bileti olanlar gelebiliyor. O maçlar da bizim için çok önemli. Bu maç (İtalya) bütün dünyanın gözü önünde oynanacak. Bizim için çok önemli, prestij maçı. Bütün çalışmalar, hazırlıklar hem UEFA hem de TFF tarafından en iyi şekilde yapıldı. Bütün şartlar yerine getirildi. En iyi şekilde hazırlıklar tamamlandı. Artık cuma akşamını bekliyoruz. İnşallah iyi de bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ise, "Her şey çok iyi. Kampı da takip ettiniz. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğunu herkes kabul ediyor. Onların bizden çok çekindiğini de inşallah cuma günü göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Son dakika haberleri | Servet Yardımcı ve Selim Soydan, EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'na inanıyor - Haberler Spor
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