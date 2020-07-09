Son dakika haberleri... Sertifika programlarına devam eden öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir"
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Son dakika haberleri... Sertifika programlarına devam eden öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir"

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitimler, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı olarak lisansüstü düzeyde yine yükseköğretim kurumları tarafından sağlanacaktır.

Son dakika haberleri... Sertifika programlarına devam eden öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir
09.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitimler, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı olarak lisansüstü düzeyde yine yükseköğretim kurumları tarafından sağlanacaktır. Halihazırda pedagojik formasyon sertifikasına sahip olanlar ile halen sertifika programlarına devam eden öğrencilerin bir hak kaybı söz konusu değildir. Uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Tabii' uygulamasının tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel okul yetkililerinin 31 Ağustos'ta okulların açılmasına hazır oldukları açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, seyreltilmiş sınıflarla ilgili konuya açıklık getirerek, "Özel okullarımız için de, özel öğretim yapan kurumlarımız için de bazı açıklamalar yaptık. İsteyen okulumuz, bu mecburi değil, 15 Ağustos'tan sonra yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlarlar. Şayet şartlar uygun olursa. Bütün çocuklarımızın sağlığı bizim önceliğimiz arasında. Derslerimiz seyreltilecekse, zaten öğretmenlerimizin de vereceği dersler seyreltilmiş oluyor. Çünkü derslerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan verilecek. Senaryolardan bir tanesi bu. Karma bir model olursa, öğretmenlerimizin ders saatleri yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyrelmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin de daha fazla saati olacak. Biz bu sene 40 bin öğretmen alıyoruz. Birtakım destekler de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulların 31 Ağustos'ta açılması durumunda her okulda bir sağlık personeli bulundurulacağı haberlerinin çıktığını, şu an için bunun gündemde olmadığını vurgulayan Selçuk, "Bütün bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ve kararlaştırılacak olan hususlar. Sanırım bu konu daha sonra değerlendirilir. Bu konular öyle konular ki herhangi bir bakanlık, salgınla ilgili hususlarda kendi başına karar alma hususiyetine sahip olamayabiliyor. Ortak karar almamız gerekiyor. Bu da bu kararlar içinde yer alabilir" şeklinde konuştu.

"31 Ağustos'ta açılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili farklı illerde farklı çözüm yolları bulunabilir mi?" sorusuna ise Selçuk, "Bizim planlarımız her türlü ihtimale karşı. Sağlık elbette birinci koşul fakat eğitimin de bazı kuralları var. Şimdiden bazı ihtimalleri zorlayarak durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere, sağlık olarak koşullara bakarız ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız. Kimsenin endişesi olmasın" yanıtını verdi.

Öğretmen atamalarında temel teşkil eden pedagojik formasyon hakkında da açıklamalarda bulunan Selçuk, "YÖK'le işbirliği ve koordinasyonuyla eğitim fakültesi dışında öğretmenliğe kaynaklık eden diğer fakülte mezunlarının öğretmenlik becerileri kazanmalarına ilişkin Pedagojik Formasyon Programı, Talim ve Terbiye Kurulunun son kararı ile birlikte yeniden yapılandırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde Pedagojik Formasyon Programı olarak sertifika düzeyinde yükseköğretim kurumları tarafından verilen eğitimler, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı olarak lisansüstü düzeyde yine yükseköğretim kurumları tarafından sağlanacaktır. Halihazırda pedagojik formasyon sertifikasına sahip olanlar ile halen sertifika programlarına devam eden öğrencilerin bir hak kaybı söz konusu değildir. Uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir" dedi.

Uzaktan eğitim devam ederse özel okullarda alınan ücretlerle ilgili konuşan Selçuk, "Velilerimizin mağdur olmaması konusunda genel prensip kararlarıyla ilgileniriz. Ama ticaret hukukuyla ilgili bazı hususlara müdahil olmamız doğru değil" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan/İHA)

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Kaynak: İHA

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