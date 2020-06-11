Son dakika haberleri | Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
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Son dakika haberleri | Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.

Son dakika haberleri | Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuklardan haber alınamıyor
11.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:38

Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir grup çocuk serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Çocuklardan biri bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek 3 arkadaşının boğulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden çocukların yakınları üç çocuğu aramaya başladı. 112'den yardım istendi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan çocukları aramak için suya giren bir yetişkinin de kaybolduğu iddia edildi. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Geriye elbiseleri kalan çocukların boğuldukları düşünülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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