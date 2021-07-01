Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı
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Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı

Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre OSMANİYE'de derelere ve sulama kanallarına serinlemek için girenler, polis ekiplerince uyarıldı.

OSMANİYE'de derelere ve sulama kanallarına serinlemek için girenler, polis ekiplerince uyarıldı.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu kentte halk, serinleyebilmek için boğulma tehlikesine aldırmadan Karaçay Deresi'ne akın etti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de tehlikelere aldırmayıp serinlemek için derelere giren genç, çocuk ve aileleri uyardı. 'Boğulmalara karşı alınacak tedbirler' başlıklı broşürler dağıtan polis, uyarılarda bulundu. Sudan çıkmaları sağlananlara özellikle yaz aylarında su kaynaklarının çok olduğu yerlerde sıklıkla boğulma vakalarının yaşandığı hatırlatıldı.

EN ÇOK GENÇ NÜFUS ETKİLENMEKTE

Emniyette olunması için tedbirli olunması, nehir yatağına ve çevresine yaklaşmanın tehlikeli olduğu, baraj gölü, nehir yatağı ve çevresinde suya girmenin ve yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu vurgulanan bilgilendirmede, "Boğulma olaylarında en çok genç nüfus etkilenmektedir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin hayatını korumak, her şeyden önce insani bir ödev ve sorumluluktur. Boğulma hadisesi yaşayan insanların çoğunluğu yüzme biliyor olmasına karşın boğulmaktadır. Pek çoğu yüzme bilen insanlar, dibini görmediği suya girerek hem kendi hayatını kaybediyor hem de geride kalanlara unutulmaz acı ve kederler yaşatıyor. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemelidir" denildi.


Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı
Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı
Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı
Son dakika haberleri! Serinlemek için dereye girenlere polis uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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