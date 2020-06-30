Son dakika haberleri! Serinlemek için Aras Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu
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Son dakika haberleri! Serinlemek için Aras Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu

Son dakika güncel haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Son dakika haberleri! Serinlemek için Aras Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu
30.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:54

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için dün girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılan Azat Şafak'ı (16) bulmak için başlatılan çalışmalara devam edildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel eğitimli "kurbağa adamlar"ın da katıldığı çalışmalarda Şafak'ın cesedi bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerine destek amacıyla gelen kurbağa adamlar, yaptıkları dalışların ardından Şafak'ın cesedini sudan çıkardı. Bu sırada olay yerinde bulunan gencin yakınları fenalık geçirdi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesine gönderildi.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, bölgeye gelerek aileye başsağlığı diledi.

"Ailelerin daha dikkatli olmasını istiyoruz"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek genci bulmak için önce kıyıdan arama başlattıklarını söyledi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekiplerin arama çalışmasına katıldığını belirten Ayğan, "Bugün de kıyı arama çalışması yaptık ve Artvin'den bölgemize 5 kişilik dalgıç ekibi geldi. Dalgıç ekipleri suya girdikten yaklaşık yarım saat sonra, 5-6 metre derinlikteki yerden gencimizin cansın bedenine ulaşarak oradan aldılar." dedi.

Ayğan, ailelere uyarılarda bulunarak, "Suyun her yerde can aldığını biliyoruz, vatandaşlarımızın bilmedikleri yerlere girmemelerini, ailelerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Allah rahmet etsin, hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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