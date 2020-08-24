Son dakika haberleri! Serik'te orman yangını Bir son dakika haberine göre Serik'te orman yangını Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Serik'te orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Nebiler mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA