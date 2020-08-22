Son dakika haberleri | Serik'te orman yangını Son dakika genel haberi: Serik'te orman yangını Antalya'nın serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Serik'te orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın serik ilçesinde orman yangını çıktı. Töngüçlü mahallesinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü kiplerinin Müdahalesi devam ediyor. Müdahaleye yangın söndürme helikopterleri de destek veriyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA