ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serik'te 3 noktada orman yangını (3)Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde çıkan yangın bölgesinin yakınında oturan Adnan Korgül (58), alevlerin seralar ve evine 100 metre kala söndürüldüğünü anlattı.

Serik'te 3 noktada orman yangını (3)

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde çıkan yangın bölgesinin yakınında oturan Adnan Korgül (58), alevlerin seralar ve evine 100 metre kala söndürüldüğünü anlattı. 3-4 kilometre uzaklıkta duman gördüklerini ve 30 dakikada alevlerin hızla yayıldığını belirten Korgül, "Seralara zarar verdi. Isıdan dolayı branda ve olukların kenarları eridi. Yangında evimiz yanacaktı. Hayvanlarımız vardı onları hep diğer tarafa götürdük. Elektrikler kesildi, dinamoları çalıştıramadık, elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. İtfaiye geldikten sonra söndürdük" dedi.

'BİZİ SEVİNDİREN HERHANGİ BİR CAN KAYBININ OLMAMASI'

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da yangın bölgesinde inceleme yaptı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Aputkan, yangının kullanılmayan atıl durumdaki turistik alışveriş merkezinden kaynaklandığını öne sürdü. Başkan Aputkan, "Buradaki bulunduğumuz binada bir patlamanın olduğu, yangının da oradan çıktığı şeklinde vatandaşlarımızın ifadeleri var. Bizi sevindiren, herhangi bir can kaybının olmaması. Yangından dolayı vatandaşlarımızın tabi ki zararları var. Biz belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Maddi zararların karşılanması noktasında yardımcı olacağız. Patlama olayı vatandaşların ifadesi, itfaiye incelemesi ve görgü tanıkları bundan sonraki soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an ifade edilen binada bir patlamadan kaynaklandığı" diye konuştu.

Öte yandan yangının bölgede oluşturduğu hasar drone ile havadan görüntülendi.

ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTALYA SERİK'TEKİ YANGIN EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:00:21. #1.13#

title