Son dakika haberleri! Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Recep Savaş seçildi

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulunda, Recep Savaş yeniden başkan seçildi.

Karalar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Recep Savaş ile İdris Barut başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda 8 sandıkta toplam 3 bin 108 esnaf oy kullanıldı. 3 bin 91 oyun geçerli olduğu seçimde, 2 bin 91 oy alan mevcut Recep Savaş güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Rakibi İdris Barut ise 1000 oy aldı.

Seçim sonunda Savaş, esnafın karşısına Barut'un elini havaya kaldırarak birlikte çıktı.

Savaş, "Bu bir seçimdir. Kazanmak da kaybetmek da var. İdris kardeşime teşekkür ediyorum. Biz hepimiz kardeşiz. Esnaf Odası hepimizindir. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde odamızı yöneteceğiz." diyerek konuştu.

Seçim ofisine giden Savaş ve destekçiler zaferlerini havai fişek atarak kutladı.

Savaş'ın yönetimi Ahmet Ersöz, Süleyman Hoda, Erdal Yılmaz, Mesut Avşar, Cafer Sargın, Hüsamettin Temiz, Cafer Gündoğdu, Umut Güzel, Soner Sarıboğa ve Ali Al'dan oluştu. Denetim kuruluna ise Muhammet Tosun, Mete Erdem, Yunus Ergin getirildi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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