Son dakika haberleri | Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında

Son dakika haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı soğuksu Tabiat Parkı'nda 20 öğrenciye "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada yaşam, çadır kurma, doğa fotoğrafçılığı, drone ile çekim, yaban hayvanları izleme gibi birçok konuda akademisyenler tarafından uygulamalı eğitim verildi.

22.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:35

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı soğuksu Tabiat Parkı'nda 20 öğrenciye "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada yaşam, çadır kurma, doğa fotoğrafçılığı, drone ile çekim, yaban hayvanları izleme gibi birçok konuda akademisyenler tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında yürütülen projede öğrenciler doğada uygulamalı eğitim yaptı.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Belkıs Yüceyiğit AA muhabirine, proje kapsamında 20 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan ortaöğretim öğrencilerinin yer aldığını ifade eden Yüceyiğit, "Çocuklarımızla çeşitlendirilmiş alanlar ve konuları içeren doğa eğitimi veriyoruz. Uzman hocalarımız kendilerine ayrılan eğitim saatlerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriyor. Amacımız çocuklarımızın okullarında aldıkları temel eğitimi destekleyici ve akademik anlamda geliştirici yönde bilgi paylaşımı ile sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerini sağlamak. Bunun hem eğitici hem de geliştirici bir proje olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesinden gelen Öğretim Görevlisi Sinan Tarkan Aslan da öğrencilere profesyonel eğitim verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"En büyük avantajımız alan uzmanlarının bu çocuklarla olmasıdır. Eğitmenlerimizin tamamı akademisyenlerden oluşuyor. Bu şekilde çocuklarımıza doğada profesyonel olarak eğitim veriyoruz. Bölgede, Iğdır'da, TÜBİTAK projeleri içinde geçen tek projedir. Bu bölgenin çocuklarının bu eğitimi almasını çok çok önemsiyoruz. Ayrıca bu bölgeye TÜBİTAK'ın daha çok destek vermesini bekliyoruz."

Öğrencilerden Sevdanur Eren de projeye katılmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, "Projeye katılmayı çok istiyordum ve şimdiye kadar hiç kamp yapmadım. Burada bitkilerle hayvanlarla ilgili çok şey öğrendim. Rahatladım ve ailemden ayrı kalmak çok fazla etkilemedi. Burada hocalarımızı tanıdık ve onlardan çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İlhan Taşdemir de birçok hayvan hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Yılan, kertenkele ve kuşlar gibi birçok hayvan hakkında bilgi aldık. Görmediğimiz, bilmediğimiz çok şey öğrendik, bilgilerimize bilgi kattık." dedi.

Proje kapsamında farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin'de aktif olarak 10 gün eğitim verilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır Ekonomi
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Dünya
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Halit Ergenç Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 14:44:26. #1.15#
title