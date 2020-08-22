Son dakika haberleri: Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında
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Son dakika haberleri: Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında

Son dakika gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı soğuksu Tabiat Parkı'nda 20 öğrenciye "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada yaşam, çadır kurma, doğa fotoğrafçılığı, drone ile çekim, yaban hayvanları izleme gibi birçok konuda akademisyenler tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Son dakika haberleri: Serhat'ın çocukları Sarıkamış ormanlarında
22.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:14

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 500 rakımlı soğuksu Tabiat Parkı'nda 20 öğrenciye "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada yaşam, çadır kurma, doğa fotoğrafçılığı, drone ile çekim, yaban hayvanları izleme gibi birçok konuda akademisyenler tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında yürütülen projede öğrenciler doğada uygulamalı eğitim yaptı.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Belkıs Yüceyiğit AA muhabirine, proje kapsamında 20 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan ortaöğretim öğrencilerinin yer aldığını ifade eden Yüceyiğit, "Çocuklarımızla çeşitlendirilmiş alanlar ve konuları içeren doğa eğitimi veriyoruz. Uzman hocalarımız kendilerine ayrılan eğitim saatlerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriyor. Amacımız çocuklarımızın okullarında aldıkları temel eğitimi destekleyici ve akademik anlamda geliştirici yönde bilgi paylaşımı ile sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerini sağlamak. Bunun hem eğitici hem de geliştirici bir proje olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesinden gelen Öğretim Görevlisi Sinan Tarkan Aslan da öğrencilere profesyonel eğitim verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"En büyük avantajımız alan uzmanlarının bu çocuklarla olmasıdır. Eğitmenlerimizin tamamı akademisyenlerden oluşuyor. Bu şekilde çocuklarımıza doğada profesyonel olarak eğitim veriyoruz. Bölgede, Iğdır'da, TÜBİTAK projeleri içinde geçen tek projedir. Bu bölgenin çocuklarının bu eğitimi almasını çok çok önemsiyoruz. Ayrıca bu bölgeye TÜBİTAK'ın daha çok destek vermesini bekliyoruz."

Öğrencilerden Sevdanur Eren de projeye katılmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, "Projeye katılmayı çok istiyordum ve şimdiye kadar hiç kamp yapmadım. Burada bitkilerle hayvanlarla ilgili çok şey öğrendim. Rahatladım ve ailemden ayrı kalmak çok fazla etkilemedi. Burada hocalarımızı tanıdık ve onlardan çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İlhan Taşdemir de birçok hayvan hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Yılan, kertenkele ve kuşlar gibi birçok hayvan hakkında bilgi aldık. Görmediğimiz, bilmediğimiz çok şey öğrendik, bilgilerimize bilgi kattık." dedi.

Proje kapsamında farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin'de aktif olarak 10 gün eğitim verilecek.

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Kaynak: AA

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