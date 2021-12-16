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Son dakika haberleri: Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı SAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan paintball işletmesi çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletme içerisinde bulunan tüpün patlaması ise panik oluşturdu.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı

SAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan paintball işletmesi çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletme içerisinde bulunan tüpün patlaması ise panik oluşturdu. Tesisin alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkiinde bulunan paintball işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin giyinme ve depo olarak kullanıldığı bölümde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan yerde bulunan tüpün patlaması ise çevrede korkuya sebep olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde işletmenin giyinme ile depo olarak kullanıldığı bölüm ve paintball'da kullanılan eşyalar kullanılamaz hale gelirken işletme yanında park halinde olan hafifi ticari aracın ön kısmında da maddi hasar meydana geldi. İşletmenin alevlere teslim olduğu anlar ise, saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri: Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı

Son dakika haberleri: Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı

Son dakika haberleri: Serdivan'da bir işletmede patlayan tüp yangın çıkardı

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İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Son Dakika Haberleri

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