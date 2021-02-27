Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
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Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü

27.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:01
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri, hareketsiz yatan serçeyi, parmağıyla kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri, hareketsiz yatan serçeyi, parmağıyla kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Murat Sivrioğlu, İncirliova Sandıklı Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada bir serçenin, balkona çarparak yere düştüğünü fark etti. Sivrioğlu, serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Sivrioğlu, "Görevden eve geldim. Yaya olarak ekmek almaya giderken, uçan bir kuş balkona çarparak, yere düştü. Cansız bir halde durmaya başladı. Hemen eğilerek parmağımla kalp masajı yapmaya başladım. Bir süre kalp masajı yapmayı sürdürdüm. Hareket etmeye başladı ama ben yine devam ettim. İçimden de onun hayata dönmesi için Allah'a dua ettim. Sonra hareketlenerek uçtu. Bu beni çok mutlu etti. Zaten bu tür şeylere çok yakınız devamlı başımıza geliyor. Daha önce de bir kuşu aynı şekilde kurtarmıştım. Bu ikinci oldu. Kuşta olsa bir can, can bizim için çok önemlidir. Normal zamanda da çatıda veya yangında hayvanda olsa koşa koşa zevkle gidiyoruz. Her canlı bizim için çok değerlidir. Bir itfaiyeci olarak işimi her zaman severek yapıyorum" dedi.

Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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